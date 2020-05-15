Сечин заявил о полном прекращении работы "Роснефти" в Венесуэле

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Деятельность "Роснефти" в Венесуэле полностью прекращена, заявил через пресс-службу главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Компания 15 мая представила квартальный отчет по МСФО.

"Во втором квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100 % принадлежащей правительству РФ, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях. Деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена", - заверил Сечин.

В результате сделки общество группы "Роснефти" со 100% долей участия стало владельцем 9,6 % именных обыкновенных акций "Роснефти", говорится в пресс-релизе.

28 марта 2020 года российское правительство объявило, что приобрело у "Роснефти" активы в Венесуэле на баланс неназванной компании со 100%-м госучастием в обмен на 9,6% акций самой НК.

В тот же день Россия в лице Росимущества учредила компанию "Росзарубежнефть". Это АО, как следует из данных ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в Москве 28 марта с уставным капиталом 322 млрд 752,01 млн рублей, очень большим для новой компании. Если предположить, что он оплачен акциями "Роснефти", и именно таким пакетом, которым государство расплатилось за венесуэльские активы НК, то в оценку была заложена стоимость 1 акции примерно в 317 рублей (цена закрытия торгов на "Московской бирже" перед сделкой составила 302,8 руб., средневзвешенная за полгода до объявления о сделке - 379,6 руб.).

Гендиректором компании стал Николай Александрович Рыбчук. Его полный тезка - член Совета ветеранов Анголы, был военным атташе и представителем ФСВТС России в этом африканском государстве.

14 мая стало известно, что "Росзарубежнефть" получила контроль над 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле. Как следует из данных ЕГРЮЛ, на этой неделе владельцем 80% ННК стало ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань", которое, в свою очередь, в конце апреля перешло в собственность "Росзарубежнефти".

"РН-Охрана-Рязань" до сих пор ничем не выделялась среди других охранных структур "Роснефти" (в прошлом этот ЧОП входил в состав ТНК, которую "Роснефть" купила в 2013 году). Ее уставный капитал до последнего времени составлял 250 000 рублей. С 1 мая, параллельно со сменой собственника, он был увеличен сразу до 322,75 млрд рублей - такой же уставный капитал у самой "Росзарубежнефти", созданной государством непосредственно перед сделкой с "Роснефтью".

"Роснефть" владела 80% в ННК, остальные 20% - у "Газпром нефти". ННК - участник СП с венесуэльской PDVSA, которое разрабатывает месторождение тяжелой нефти в бассейне реки Ориноко "Хунин-6".