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Клиенты ВТБ в 2020 году сократили на 61% траты на зарубежный отдых

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Расходы российских клиентов ВТБ во время поездок за границу в 2020 году снизились на 61% в годовом измерении и составили 31 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка со ссылкой на данные карточных транзакций.

Экономический кризис

"Всего владельцы карт ВТБ с начала года совершили за границей почти 8 млн транзакций в сфере туризма - на 57% меньше, чем за 11 месяцев 2019 года", - уточнили в банке.

Наименьшее снижение отмечено в странах, которые открылись для российских туристов еще летом-осенью и не требуют обязательной изоляции после прилета - в Турции и Египте (снижение по 40%), в Белоруссии (29%) и на Мальдивах (20%). Японии держатели карт снизили траты на 78% - туда был разрешен въезд только с 1 ноября и только для граждан или резидентов.

В плюсе оказалась только Танзания, которая одной из первых открыла границы для россиян. Туристические расходы клиентов банка в ней выросли к прошлому году на 36%, а осенью был зафиксирован более чем двукратный рост год к году", - отметили в пресс-службе.

Топ-10 стран по объему туристических расходов клиентов ВТБ по-прежнему возглавляет Италия, хотя траты в ней сократились на 73% - до 3,1 млрд рублей. На второе место с пятого по объему расходов поднялась Турция, а Испания, в которой держатели карт ВТБ стали тратить на 72% меньше, переместилась на пятое место.

В топ-5 также традиционно вошли Франция и Германия. В десятку вошли США, ОАЭ, Белоруссия и Великобритания. Покинула десятку обычно популярная у петербуржцев Финляндия, которая в прошлом году был девятой. Вместо нее в десятку лидеров вошел Таиланд.

Что касается структуры трат, то меньше всего россияне экономили на гостиницах и ресторанах - в Турции, например, снижение к прошлому году в этих категориях составило 17% и 11% соответственно.

Больше всего они сократили траты на внутренние перелеты и переезды по железной дороге (снижение в этой категории составило около 70% по большинству открытых стран), предпочитая передвигаться на автомобилях. В Турции расходы клиентов банка на аренду авто за 11 месяцев не только не снизились, а даже выросли на 4% к январю-ноябрю прошлого года.

Исключением из общих правил стала Сербия, которая в середине октября стала для россиян "окном в Европу": въезд в страну для граждан России разрешен и доступен благодаря прямым рейсам из Москвы. С начала года клиенты ВТБ потратили на железнодорожные и авиабилеты в стране на 36% больше, чем годом ранее.

Самые дорогие города мира во время пандемии

10
ПарижГонконгЦюрихСингапурОсакаТель-АвивНью-ЙоркЖеневаЛос-АнджелесКопенгаген
Париж
Хроника 27 января – 03 декабря 2020 годаЭкономический кризис
ВТБ коронавирус Мальдивы Танзания Япония Турция Сербия

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