Сервис "ЮMoney" возобновил расчеты с 45 иностранными компаниями

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Принадлежащий Сбербанку платежный сервис "ЮMoney" (бывшие "Яндекс.Деньги") сообщил, что возобновил прерванные в январе операции с 45 компаниями-нерезидентами и продолжает консультации с Банком России по поводу отмены ограничений на расчеты с другими иностранными юрлицами.

О новых ключевых решениях компания пообещала сообщать дополнительно.

"ЮMoney" в середине января 2021 года из-за предписания ЦБ приостановил расчеты с нерезидентами. Введенные ограничения коснулись только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам. Ограничения не распространялись на оплату покупок картами "ЮMoney" в иностранных магазинах, а также не затрагивали переводы с кошельков "ЮMoney" на карты физлиц-нерезидентов или их банковские счета, в том числе в иностранных банках.

В конце 2020 года о получении Киви банком аналогичного предписания ЦБ сообщила группа Qiwi.

"ЮMoney" - это новое название компании "Яндекс.Деньги", которая отошла Сбербанку в результате реструктуризации бизнеса с "Яндексом" летом 2020 года. За блокпакет сервиса банк заплатил 2,4 млрд рублей. "ЮMoney" проводит операции с электронными кошельками, а также выпускает и обслуживает карты Visa и MasterCard. Имеет лицензию небанковской кредитной организации (НКО).