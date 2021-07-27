Минсельхоз призвал регионы развивать нестационарную торговлю овощами

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз сообщил, что направил в регионы обращение о необходимости развивать нестационарную торговлю овощами. Обращение было распространено по по итогам заседания оперштаба, которое провел министр Дмитрий Патрушев.

Руководство регионов также призвали обеспечить максимальную доступность ярмарок, рынков и других точек сбыта для сельхозпроизводителей и граждан, которые выращивают овощи на подсобных участках.

"В сезон сбора урожая овощей данное направление должно в буквальном смысле выйти на передовую. Уделите этому самое пристальное внимание. Выстраивать работу следует не по формальному признаку, когда ярмарки в принципе есть, но находятся они на периферии и мало кому удобны. Продумайте точки в "проходных" местах", - потребовал министр через пресс-службу.

В министерстве напомнили, что занимаются развитием альтернативных каналов сбыта: заключили соглашение с "Яндексом" и прорабатывается договоренность с Ozon. В рамках этих соглашений сельхозпроизводителям помогут продавать свою продукцию через цифровые площадки.

Патрушев также отметил тенденцию к снижению цен на овощи борщевого набора как у сельхозпроизводителей, так и в рознице. По его словам, с появлением нового урожая за неделю подешевели картофель, морковь и лук.

По данным Росстата, с 13 по 19 июля фрукты и овощи подешевели на 2,1%, тогда как на предыдущей неделе цены снизились на 1,3%. В частности, цены на морковь снизились на 3,8%, на картофель - на 6,2%, на репчатый лук - на 2,4%, но капуста подорожала на 2,4%.