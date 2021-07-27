Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:57Заразились
на 27.07В России 6 172 812+23 032В мире 194 715 112+551 923

Минсельхоз призвал регионы развивать нестационарную торговлю овощами

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз сообщил, что направил в регионы обращение о необходимости развивать нестационарную торговлю овощами. Обращение было распространено по по итогам заседания оперштаба, которое провел министр Дмитрий Патрушев.

Руководство регионов также призвали обеспечить максимальную доступность ярмарок, рынков и других точек сбыта для сельхозпроизводителей и граждан, которые выращивают овощи на подсобных участках.

"В сезон сбора урожая овощей данное направление должно в буквальном смысле выйти на передовую. Уделите этому самое пристальное внимание. Выстраивать работу следует не по формальному признаку, когда ярмарки в принципе есть, но находятся они на периферии и мало кому удобны. Продумайте точки в "проходных" местах", - потребовал министр через пресс-службу.

В министерстве напомнили, что занимаются развитием альтернативных каналов сбыта: заключили соглашение с "Яндексом" и прорабатывается договоренность с Ozon. В рамках этих соглашений сельхозпроизводителям помогут продавать свою продукцию через цифровые площадки.

Патрушев также отметил тенденцию к снижению цен на овощи борщевого набора как у сельхозпроизводителей, так и в рознице. По его словам, с появлением нового урожая за неделю подешевели картофель, морковь и лук.

По данным Росстата, с 13 по 19 июля фрукты и овощи подешевели на 2,1%, тогда как на предыдущей неделе цены снизились на 1,3%. В частности, цены на морковь снизились на 3,8%, на картофель - на 6,2%, на репчатый лук - на 2,4%, но капуста подорожала на 2,4%.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев Яндекс Росстат Ozon

Новости по теме

Новости

МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,4%

Путин потребовал от ЦБ и правительства координировать меры по борьбе с инфляцией

"Газпром" отказался бронировать прерываемую транзитную мощность через Украину на август

"Газпром" отказался бронировать прерываемую транзитную мощность через Украину на август

ВТБ спас от хищения деньги 45 тысяч клиентов за полгода

Агрохолдинг "Степь" купил производителя фасованных сыров "Пир"

Рубль на старте торгов во вторник незначительно меняется к доллару и евро

Рубль на старте торгов во вторник незначительно меняется к доллару и евро

Фондовые индексы США закрылись на новых рекордах

Фондовые рынки Европы завершили торги без единой динамики

Цены на заправках Москвы ускорили рост

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');