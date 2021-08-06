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Virgin Galactic во II квартале увеличила чистый убыток, но получила выручку

Компания назвала цену билета для желающих совершить суборбитальный полет

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic Holdings Inc. во втором квартале 2021 года увеличила чистый убыток, но впервые за несколько кварталов получила выручку.

Чистый убыток компании за отчетный период составил $94 млн, или 39 центов в расчете на акцию, по сравнению с $72 млн, или 34 цента на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Квартальная выручка Virgin Galactic составила $571 тысяч. За предыдущие четыре квартала у компании была нулевая выручка.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток на уровне 33 центов на акцию при выручке в $300 тысяч.

Вместе с публикацией отчетности за второй квартал компания анонсировала начало продажи билетов на туристические полеты в космос, отметив "резкий рост интереса со стороны потребителей" после ее первого суборбитального полета. Цена за билет начинается от $450 тысяч.

Компания в конце июня получила от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) разрешение на отправку пассажиров в космос. По состоянию на конец июня порядка 600 человек подтвердили готовность совершить путешествие.

Отмечается, что следующий суборбитальный полет на ракетоплане Unity запланирован на конец сентября. Запуск состоится с территории космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико.

Акции Virgin Galactic в ходе предварительных торгов в пятницу дорожают на 1,5%. С начала года капитализация компании выросла на 32,9%, до $7,6 млрд.

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Virgin Galactic Ричрад Брэнсон Великобритания США Нью-Мексико FAA Unity

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