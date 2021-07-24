Управление авиации США изменило критерии получения "крыльев астронавта"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) изменило критерии получения "крыльев астронавта" в день полета Джеффа Безоса, cообщает NBC News.

Теперь чтобы получить звание астронавта необходимо быть сотрудником космической компании, признанной FAA, подняться на высоту выше 80 км над Землей и показать "действия в ходе полета, важную для общественной безопасности или способствующую безопасности пилотируемых космических полетов". Эти ограничения имеют важные последствия для частной индустрии космических полетов, так как космические туристы, которые платят за суборбитальные или орбитальные полеты, не имеют права получать "крылья астронавтов".

Три организации в США могут назначать людей в качестве астронавтов: FAA, NASA и армия США. У каждого есть свое определение того, кто имеет право на это звание, но у последних двух это различие закреплено только для их сотрудников.

В случае Брэнсона и Безоса ситуация усложняется, потому что то, что считается "существенной" деятельностью для общественной безопасности или безопасности полетов человека в космос, зависит от усмотрения FAA.

"Крылья астронавта" - нагрудный знак, который в США вручают участникам коммерческих космических миссий.