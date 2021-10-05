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Southwest Airlines обязала сотрудников привиться от COVID-19 к 8 декабря

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших американских авиакомпаний Southwest Airlines, сообщила, что решила обязать всех своих сотрудников полностью привиться от коронавируса к 8 декабря 2021 года. Исключение составят те, у кого медицинские противопоказания или кто не может привиться по религиозным убеждениям.

Компания объяснила, что является государственным подрядчиком, а значит, должна выполнить указ президента Джо Байдена об обязательной вакцинации сотрудников компаний, предоставляющих услуги госучреждениям.

Southwest Airlines в чрезвычайных ситуациях перевозит военных и военные груза, а также перевозит письма по контракту с U.S. Postal Service.

Southwest Airlines стала третьей из четырех крупных авиакомпаний США, которая ввела обязательную вакцинацию. До нее это сделали United Airlines и American Airlines.

В Delta Air Lines еще не приняли решение об обязательной вакцинации, сообщил гендиректор компании Эд Бастиан. По его словам, менеджмент проводит консультации с правительством по вопросу определения того, какие меры необходимо ввести, чтобы сотрудники соответствовали государственным требованиям по вакцинации.

Бастиан полагает, что к ноябрю около 90% работников Delta Air Lines сделает прививки от COVID-19, так как компания еще в августе решила взимать дополнительно по $200 в месяц с каждого не вакцинированного сотрудника.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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