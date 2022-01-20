Компания Лесневских запустит первую развлекательную киностудию в космосе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Британская продюсерская компания Space Entertainment Enterprise, основанная в 2021 году российскими предпринимателями Дмитрием и Еленой Лесневскими, планирует запустить киностудию на орбитальном модуле американской Axiom Space.

Запуск киностудии, которая будет расположена на модуле под названием SEE-1, планируется на декабрь 2024 года. Она станет "первой в мире студией по созданию развлекательного контента в космосе", сообщила Axiom.

"Создание специального развлекательного центра на базе SEE-1 расширит возможности модуля в качестве платформы для глобальной пользовательской базы", - отметил глава Axiom Майкл Суффердини.

Модуль SEE-1 будет присоединен к МКС в сентябре 2024 года. Однако компания планирует в последствии отсоединить его от международной станции и создать Axiom Station.

Финансовые подробности контракта продюсерской компании с Axiom не разглашаются. "Компания на данный момент ведет переговоры с инвесторами и коммерческими партнерами проекта. В скором времени планируется проведение раунда финансирования проекта", - отмечается в пресс-релизе Space Entertainment.

Space Entertainment "работает над предстоящим фильмом Тома Круза, который будет сниматься в космосе", уточнил CNBC представитель компании. Режиссер картины - американец Даг Лайман.

Сам Круз не делал публичных заявлений по поводу съемок фильма, но NASA в 2020 году сообщала, что работает с актером для съемок в космосе.

В 2021 году глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что американская съемочная группа во главе с Лайманом обсуждала с российской стороной возможности по обеспечению съемок фильма в космосе.

Дмитрий Лесневский - один из соучредителей и бывший гендиректор REN TV.