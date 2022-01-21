Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:11Заразились
на 20.01В России 10 938 261+38 850В мире 342 503 171+3 521 907

Axiom Space наметила на 31 марта первый полет полностью коммерческого экипажа к МКС

Axiom Space наметила на 31 марта первый полет полностью коммерческого экипажа к МКС
Проект станции Axiom
Изображение: Zuma/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Частная аэрокосмическая компания Axiom Space сообщила, что планирует осуществить запуск первой в истории космонавтики миссии с полностью коммерческим экипажем на борту к Международной космической станции 31 марта.

В сентябре 2021 года NASA сообщало, что экипаж Axiom-1 отправится к МКС с космодрома на мысе Канаверал. По плану управления, экипаж из четырех человек должен будет провести на станции восемь дней, работая совместно с астронавтами, постоянно проживающими на станции.

Изначально запуск четырех туристов на космическом корабле компании SpaceX Crew Dragon Resilience планировался на 28 февраля 2022 года, но его перенесли "из-за необходимости провести дополнительную подготовку космического корабля и загруженности станции".

Туристический полет организован американской компанией Axiom Space. В январе 2021 года стало известно, что в экипаж корабля вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, который будет выполнять работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Все они после медицинской проверки и специальной подготовки допущены к полету.

Стоимость восьмидневного посещения МКС оценивается в $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в последующем планируется совершать два-три раза в год.

Ранее космических туристов возили на МКС только российские "Союзы".

Axiom Space NASA МКС SpaceX Crew Dragon

Новости по теме

Новости

ЦБ возобновит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Криптовалюты падают в цене вслед за фондовым рынком и на новостях из России

Криптовалюты падают в цене вслед за фондовым рынком и на новостях из России

Morgan Stanley ожидает подорожания Brent до $100 за баррель к III кварталу

Х5 в 2021 году увеличила оборот в сегменте e-grocery в 2,3 раза

Х5 в 2021 году увеличила оборот в сегменте e-grocery в 2,3 раза
Массовые протесты в Казахстане

Токаев назвал недопустимым нынешний уровень социального неравенства

Ростехнадзор назвал ковид-ограничения одной из причин аварий на шахтах

Ростехнадзор назвал ковид-ограничения одной из причин аварий на шахтах

Нефть Brent подешевела до $86,76 за баррель на данных о запасах в США

Нефть Brent подешевела до $86,76 за баррель на данных о запасах в США

Компания Лесневских запустит первую развлекательную киностудию в космосе

Компания "Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за январь

Компания "Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за январь

Черный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалют

Черный крипточетверг: ЦБ предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалют
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });