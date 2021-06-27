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Мэр Ялты попросила арендаторов пляжей не пускать людей к морю после потопа

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Арендаторов пляжей Ялты и окрестных поселков призвали ограничить доступ к воде в акватории Черного моря, поскольку купание там запрещено после произошедшего больше недели назад наводнения.

"По-прежнему запрещено купаться в акватории Черного моря в районе Большой Ялты. Прошу всех арендаторов и пользователей пляжей запретить доступ в воду", - сказала глава администрации Ялты Янина Павленко в видеообращении в ее инстаграме.

Также она заявила, что в понедельник, 28 июня, во всех храмах Большой Ялты пройдут молебны за восстановление города и за здравие пострадавших.

Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти республики ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 55 человек травмированы. Введен запрет на купание в море близ Ялты (в воду смыло грязь и грунт, она окрасилась в буро-серо-зеленый цвет), но некоторые туристы его игнорируют. 26 июня в Ялте за два часа выпала полмесячная норма осадков. Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба.

Крым Ялта

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