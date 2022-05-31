Украина в мае экспортировала 1,1 млн т зерна

За 11 месяцев сельхозгода экспорт вырос на 12%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Украина с 1 по 30 мая 2022 года экспортировала 1,06 млн тонн зерновых культур, основной объем пришелся на кукурузу, ее поставки на внешние рынки составили 1 млн тонн. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства аграрной политики и продовольствия.

Экспорт зерновых в мае в 2,7 раза ниже, чем в мае 2021 года (2,81 млн тонн). Такой спад в министерстве объясняют блокадой морских портов – ключевой экспортной инфраструктуры.

С 19-30 мая Украина экспортировала 417 тыс. тонн зерновых культур (34,7 тыс. тонн ежесуточно), 12-19 мая - 344 тыс. тонн (49 тыс. тонн в сутки). Таким образом, среднесуточный экспорт значительно снизился.

Министерство уточняет, что всего в течение 19-30 мая экспортировано 390 тыс. тонн кукурузы, 26 тыс. тонн пшеницы, 3 тыс. тонн ячменя и 0,3 тыс. тонн муки.

По данным Минагрополитики, в целом с начала 2021/2022 сельхозгода (июль-июнь) и по состоянию на 30 мая страна экспортировала 46,93 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Это превышение вызвано рекордным урожаем в текущем сельхозгоду и высокой интенсивностью его экспорта до 24 февраля.

Всего за 11 месяцев сельхозгода Украина экспортировала 18,57 млн тонн пшеницы (рост на 16,9%), 22,22 млн тонн кукурузы (рост на 5,1%), 5,68 млн тонн ячменя (рост на 36,9%), 70,6 тыс. тонн муки (снижение на 36,3%).

Если сравнивать актуальные данные портала АПК с его показателями за 21 февраля (последним обновлением перед спецоперацией РФ), то можно установить, что за этот период Украина экспортировала 4,21 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 3,54 млн тонн кукурузы, 0,71 млн тонн пшеницы, 0,11 млн тонн ячменя и 0,004 млн тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2020/2021 сельхозгоду экспортировала 44,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в числе которых 16,64 млн тонн пшеницы, 23,08 млн тонн кукурузы, 4,23 млн тонн ячменя. Также на внешние рынки было поставлено 126,9 тыс. тонн муки и 18,4 тыс. тонн ржи.

В 2019/2020 сельхозгоду экспорт зерновых и зернобобовых составил 56,72 млн тонн.