Топ-менеджер китайской BYD заявил о планах поставлять Tesla аккумуляторы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Китайская BYD Co., ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране, планирует поставлять свои электромобильные аккумуляторы американской Tesla Inc., заявил в эфире телеканала CGTN исполнительный вице-президент компании Лянь Юйбо.

"Мы теперь хорошие друзья с Илоном Маском (глава Tesla), и мы планируем поставлять ему аккумуляторы", - сказал он.

Разговоры о возможности заключения соглашения о поставках электромобильных аккумуляторов между BYD и Tesla появились уже давно, однако официальных заявлений ни одна из компаний не делала, отмечает Bloomberg.

Среди компаний, поставляющих аккумуляторы Tesla, - Contemporary Amperex Technology Co., LG Energy Solution Ltd., Panasonic Holdings Corp. и другие. Кроме того, Tesla сама производит аккумуляторы.

С начала года котировки BYD выросли в Гонконге на 13%.