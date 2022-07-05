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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Индекс РТС упал на 8,2% по итогам торгов вторника

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Индекс Мосбиржи на торгах во вторник превысил 2225 пунктов по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля в ожидании действий российских властей по нормализации курса, индекс РТС показал максимальное падение с конца марта.

Индекс Мосбиржи вырос на 1%, до 2226,64 пункта, индекс РТС упал на 8,2%, до 1146,68 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 6%. Лидировали в росте бумаги "Русала" (+6%) и его материнской En+ (+5,8%) на новостях о переговорах о возможном слиянии "Русала" с "Норникелем" (-1,9%), а также отскочившие после 3-дневного падения акции "Газпрома" (+5,9%).

Доллар подорожал на 5,96 рубля, до 61,2 рубля.

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