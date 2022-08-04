Индексы Мосбиржи и РТС закрылись снижением в пределах 0,35%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в четверг закрылись небольшим снижением индексов на фоне противоречивых внешних сигналов, в том числе значительного падения мировых цен на нефть; лидерами роста выступили ценные бумаги технологического сектора.

К 18:50 индекс Мосбиржа снижался на 0,35%, до 2116,58 пункта. Индес РТС снижался на 0,11%, до 1104,77 пункта. Цены "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 13,6%.

Доллар к этому моменту дешевел на 20 копеек, до 60,38 рубля.

Подорожали расписки Ozon (+13,6%), VK (+2,8%) и TCS Group Holding (+1,8%), обыкновенные акции АФК "Система" (+3,2%), "Яндекса" (+2,3%), "МТС" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Татнефти" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), ВТБ (+0,8%), "Московской биржи" (+0,6%), "Северстали" (+0,3%), Сбербанка (+0,1%, "префы" выросли в цене также на 0,1%).

Депозитарные расписки Ozon выросли более чем на 13%, нивелировав не только падение предыдущего дня на новостях о пожаре на складе компании в Истре, но и приблизившись к максимумам начала недели. Пожарные полностью потушили возгорание, сообщила пресс-служба МЧС утром. Пожар начался в среду, площадь возгорания превышала 50 тысяч кв. м, у склада частично обрушилась крыша. Склад и товары на нем были застрахованы. В Ozon в четверг заявили, что не видят существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности после пожара.

Подешевели акции "Интер РАО" (-4%), "Полюса" (-3,8%), Polymetal (-2,7%), "РусГидро" (-2,3%), "Русала" (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), "Роснефти" (-1,7%), "Газпром нефти" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,3%), "Газпрома" (-1,1%), "ММК" (-0,8%), "Магнита" (-0,6%), "НЛМК" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций по итогам торгов четверга продемонстрировал смешанную динамику "голубых фишек". Поддержку рынку оказала в целом благоприятная конъюнктура мировых фондовых площадок. Но, с другой стороны, активность покупателей сдерживалась падающей нефтью и сохраняющимися санкционными и геополитическими рисками.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам торгов 4 августа на фоне снижения градуса геополитической напряженности в регионе. Последние дни инвесторы следили за ситуацией вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай предупреждал, что предпримет "решительные и серьезные" действия в ответ на визит столь высокопоставленного представителя США.

Европейские фондовые площадки также подрастают к вечеру на 0,1-0,6%. Банк Англии принял решение повысить базовую процентную ставку до 1,75% с 1,25% годовых, как и ожидало большинство аналитиков и экономистов. Ставка была повышена по итогам шестого заседания подряд, а темп ее повышения стал рекордным с 1995 года. Банк Англии принял решение ужесточить денежно-кредитную политику на фоне устойчиво высокой инфляции.

Вместе с тем американские фондовые индексы после уверенного повышения накануне в начале торгов четверга не демонстрируют ярко выраженной динамики, их колебания проходят в диапазоне "плюс-минус" 0,2%. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. и достигло 260 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 254 тыс., а не 256 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем также ожидали повышения до 260 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели.

Котировки нефти после локального отскока в первой половине дня вечером 4 августа вновь развернулись вниз, продолжая негативный тренд, сформировавшийся накануне после публикации данных о росте запасов в США.

К 18:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 3,33%, до $93,56 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели в Нью-Йорке на 3,08%, до $87,87 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения инвесторов, что рост процентных ставок и замедление темпов подъема мировой экономики окажут существенное негативное влияние на спрос. Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 4,47 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина выросли на 163 тыс. баррелей, а резервы дистиллятов уменьшились на 2,4 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. Тем временем ОПЕК+ на заседании в среду принял решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре - лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке.

По словам ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, отечественный рынок преимущественно торговался в четверг в легком минусе. Выросли акции сектора информационных технологий на новостях о государственной поддержке. В частности, бумаги Ozon, VK Group и "Яндекса" пользовались повышенным спросом на новостях о том, что правительство выделяет 130 млрд рублей в виде льготных кредитов для обеспечения средствами компаний, которые нуждаются в них для выполнения своих обязательств перед держателями еврооблигаций. Вместе с тем давление на рынок оказывалось через акции нефтяников и металлургов. Активность торгов в целом была низкой.