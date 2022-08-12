Принимающий платежи за транзит в Калининград Siauliu bankas ждет разъяснений от Вильнюса

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Литовский Siauliu bankas, который из-за санкций с сентября планирует перестать проводить платежи за транзит по железной дороге в Калининградскую область, ждет разъяснений властей по поводу значимости этого транзита для литовского государства, что позволило бы банку и дальше обслуживать эти операции.

Siauliu bankas - единственный банк Литвы, через который можно оплатить этот транзит.

"Государственные ведомства должны четко заявить эту позицию, является ли транзит значимой функцией государства или нет, - сказал BNS председатель правления банка Витаутас Синюс. - Ожидаются разъяснения государственных ведомств, как государство интерпретирует транзит в данном контексте. Это то, что сейчас ожидается"

Он уточнил, что банк при принятии решения об обслуживании платежей за транзит учтет и другие факторы.

"Должны быть оценены все вопросы управления рисками, связанные с транзитом, а также проведена оценка обеспечения функций государственного значения - трактуется ли это именно так. Другое дело - санкционный риск, который проявляется при операциях с Россией и Беларусью. Если будет что-то еще, мы дадим этому дополнительную оценку, - сказал Синюс. - Мы не можем идти на неконтролируемый или трудно контролируемый риск".

Синюс не смог ответить, в какой именно форме госведомства должны выразить свою позицию по оплате калининградского транзита.

Еврокомиссия 11 августа объявила, что санкции Евросоюза против России и Белоруссии не запрещают банкам обслуживать платежи за железнодорожные услуги, и литовские власти должны донести это до сведения банков. Литовским властям было предложено заверить в этом банки. Представитель ЕК также сказала, что власти Литвы вместе с банками могут рассмотреть и дополнительные возможности для таких платежей.

Железнодорожный транзит между Калининградской областью и другими регионами России разрешен, напомнили в ЕК.

Ранее Siauliu bankas объявил, что в связи с расширением санкций против России и Белоруссии он с 15 августа не будет осуществлять платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя. А с 1 сентября банк не будет осуществлять платежи в Россию и Белоруссию или из них в любой валюте.

Позже Служба расследований финансовых преступлений Литвы допустила исключения из санкционного режима при обслуживании платежей за калининградский транзит, однако каждая ситуация будет оцениваться индивидуально.

МИД Литвы предложил России самой найти способ для расчетов. В МИД России пообещали добиваться полного вывода из-под санкций ЕС грузового транзита в Калининградскую область, а также восстановления полноценного функционирования железнодорожного пассажирского транзита через Литву.