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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Принято решение о судьбе акций недружественных миноритариев "Россетей" и структур ФСК

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин разрешил конвертацию принадлежащих "недружественным" нерезидентам акций ПАО "Россети" и структур "ФСК ЕЭС" в акции ФСК при слиянии компаний, говорится в соответствующем распоряжении на официальном портале правовой информации.

Кроме "Россетей", к ФСК присоединят ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети" (обе являются подконтрольными структурами для ФСК, которая, в свою очередь, на 80,13% принадлежит "Россетям" - ИФ), а также "Дальневосточную энергетическую управляющую компанию - ЕНЭС" (принадлежит Росимуществу - ИФ).

В сентябре акционеры ФСК, "Россетей", "Томских магистральных сетей" и ДВЭУК-ЕНЭС одобрили реорганизацию компаний в форме присоединения к ФСК. Во главе холдинга останется гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин. Сейчас он также является и гендиректором ПАО "ФСК ЕЭС" (ранее сами "Россети" были управляющей организацией для ФСК - ИФ).

Присоединение компаний к ФСК пройдет через допэмиссию 1,75 трлн обыкновенных акций ФСК номиналом 50 копеек каждая. Общая сумма допэмиссии составит 874,4 млрд рублей. Допэмиссия будет размещена путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций присоединяемых компаний в дополнительные обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС".

Согласно закону об АО, несогласные с реорганизацией или те акционеры, кто не принял участие в голосовании, смогут предъявить свои акции к выкупу. При этом выкуп ранее осложнялся тем, что акционеры из юрисдикций, входящих в список недружественных, которые не согласны с предстоящей реорганизацией компании или не примут участия в голосовании, воспользоваться правом выкупа могут только через обращение в Минэнерго. Профильное ведомство, в свою очередь, выносит эти вопросы на рассмотрение подкомиссии при правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

После реорганизации доля участия государства в уставном капитале объединенной компании должна составить не менее 75% плюс 1 акция, которая будет достигнута, в том числе, за счет погашения части акций "ФСК ЕЭС", принадлежащих "Россетям".

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V. Сейчас ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании.

"Кубанские магистральные сети" и "Томские магистральные сети" являются "дочерними" для ФСК структурами. В первой компании ФСК принадлежит 100% капитала, во второй - 90,48%.

Что касается "ДВЭУК-ЕНЭС", то сейчас единственным акционером этой структуры является Росимущество. В прошлом активы ДВЭУК были поделены между ФСК и "РусГидро", сама ДВЭУК была разделена на две компании - "ДВЭУК-ЕНЭС" и "ДВЭУК-ГенерацияСети". В начале июля акционеры ПАО "РусГидро" одобрили решение о допэмиссии 10 млрд обыкновенных акций в пользу государства на общую сумму 10 млрд рублей для получения "ДВЭУК-ГенерацияСети" и "Сахалинской энергетической компании".

Предполагается, что реорганизация компаний завершится в начале 2023 года, говорил Рюмин.

ФСК ЕЭС Россети Мосбиржа Андрей Рюмин Владимир Путин Росимущество Минэнерго
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