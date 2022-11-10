ВТБ за последние полтора месяца купил ОФЗ примерно на 120 млрд рублей

Общий портфель вложений банка в ОФЗ сейчас составляет 1,6 трлн рублей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ за последние полтора месяца приобрел облигации федерального займа (ОФЗ) примерно на 120 млрд рублей, общий портфель вложений банка в этот инструмент на текущий момент составляет 1,6 трлн рублей, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Finopolis.

"За последние полтора месяца мы купили, по-моему, порядка 120 млрд рублей (...), что дальше будет, я вам не скажу, портфель и так большой", - сказал Костин отвечая на вопрос, на сколько ВТБ еще может увеличить вложения в ОФЗ.

Глава ВТБ отметил, что банкам интереснее ОФЗ с плавающей ставкой и они в большей степени ориентированы на них при покупке. "Но "фикс" (облигации с фиксированной доходностью - ИФ) тоже будем брать в зависимости от ставок. Я думаю, что Минфин сегодня может быть более гибким, чем раньше", - отметил Костин.

По его словам, общий портфель вложений ВТБ в ОФЗ на данный момент составляет 1,6 трлн рублей. В апреле 2021 года Костин оценивал этот портфель примерно в 1,7 трлн рублей.

Министерство финансов России 14 сентября успешно вернулось на первичный рынок ОФЗ после семимесячного перерыва, разместив в ходе аукциона весь запланированный объем бумаг на 10 млрд рублей по ставкам чуть выше вторичного рынка. Однако затем Минфин взял паузу в предложении ОФЗ на фоне резко возросшей рыночной волатильности. Вернуться к проведению аукционов министерство смогло только через месяц.

На первичных аукционах, состоявшихся за предыдущие три недели (19 и 26 октября, 2 ноября), были размещены ОФЗ на общую сумму 394,53 млрд рублей. Минфин всего за три аукционных дня перевыполнил квартальный план размещений гособлигаций более чем в 2,6 раза. Всего в четвертом квартале 2022 года Минфин РФ планировал разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости. На аукционах, состоявшихся на этой неделе, министерство разместило ОФЗ на общую сумму 41,97 млрд рублей.