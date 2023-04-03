UBS может уволить до 30% сотрудников на фоне слияния с Credit Suisse

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарский банк UBS Group AG готовится уволить 20-30% сотрудников на фоне слияния с конкурирующим Credit Suisse, пишет газета SonntagsZeitung со ссылкой на источники в банке.

По их словам, сокращение может затронуть 25-36 тысяч сотрудников из общего штата банка, который после завершения слияния составит порядка 120 тыс. человек. Речь идет о сотрудниках, состоящих в штате и работающих на полную ставку.

В Швейцарии работу могут потерять до 11 тысяч человек.

UBS достиг соглашения о покупке Credit Suisse в марте примерно за $3,25 млрд. На прошлой неделе стало известно, что Серджио Эрмотти вернется на пост главного исполнительного директора UBS. Он возглавлял банк в течение 9 лет, до ноября 2020 года.

Акции UBS с начала 2023 года подорожали на 14,3%, цена бумаг Credit Suisse за этот период рухнула на 70%.