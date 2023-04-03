Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

UBS может уволить до 30% сотрудников на фоне слияния с Credit Suisse

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарский банк UBS Group AG готовится уволить 20-30% сотрудников на фоне слияния с конкурирующим Credit Suisse, пишет газета SonntagsZeitung со ссылкой на источники в банке.

По их словам, сокращение может затронуть 25-36 тысяч сотрудников из общего штата банка, который после завершения слияния составит порядка 120 тыс. человек. Речь идет о сотрудниках, состоящих в штате и работающих на полную ставку.

В Швейцарии работу могут потерять до 11 тысяч человек.

UBS достиг соглашения о покупке Credit Suisse в марте примерно за $3,25 млрд. На прошлой неделе стало известно, что Серджио Эрмотти вернется на пост главного исполнительного директора UBS. Он возглавлял банк в течение 9 лет, до ноября 2020 года.

Акции UBS с начала 2023 года подорожали на 14,3%, цена бумаг Credit Suisse за этот период рухнула на 70%.

Credit Suisse UBS Швейцария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $83,8 за баррель на сокращении добычи ОПЕК+

Рубль подрастает к доллару и юаню на старте торгов

Рубль подрастает к доллару и юаню на старте торгов

Ряд стран ОПЕК+ с мая по конец 2023 г. добровольно снизят нефтедобычу на 1,65 млн б/с. Обобщение

РФ продлит решение о снижении нефтедобычи на 500 тыс. б/с к февралю до конца 2023 года

РФ продлит решение о снижении нефтедобычи на 500 тыс. б/с к февралю до конца 2023 года

Эр-Рияд и еще несколько участников ОПЕК+ дополнительно снизят добычу нефти с мая до конца 2023 г.

Силуанов сообщил, что доходы федбюджета в конце марта пополнились на 2,5 трлн руб.

Силуанов сообщил, что доходы федбюджета в конце марта пополнились на 2,5 трлн руб.

Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах введена в РФ

Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах введена в РФ

ЕК расширит ценовой "потолок" на газ на все хабы ЕС, а не только на TTF

Evraz из-за санкций вновь не сможет выплатить купон по долларовым евробондам-2024

Brent завершает в минусе март и первый квартал

Brent завершает в минусе март и первый квартал
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });