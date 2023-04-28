В Gartner спрогнозировали падение выручки чипмейкеров в 2023 году более чем на 11%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Выручка мировых производителей полупроводников в 2023 году сократится на 11,2% и составит около $532 млрд. Об этом говорится в сообщении исследовательской компании Gartner.

По итогам 2022 года показатель вырос всего на 0,2% и достиг $599,6 млрд.

"Экономические препятствия сохраняются, слабый спрос на электронику на конечных рынках распространяется от потребителей к бизнесу, создавая неопределенную инвестиционную среду, - отмечает вице-президент Gartner Ричард Гордон. - Кроме того, избыточное предложение чипов, которое приводит к увеличению складских запасов и снижению цен, ускорит спад на полупроводниковом рынке в этом году".

В 2024-м аналитики ожидают скачка выручки чипмейкеров на 18,5% – почти до $631 млрд.

По прогнозу Gartner, объем рынка в этом году сократится на 16,2% и составит $92,3 млрд, а в 2024 году – взлетит на 70%.

В сегменте DRAM ожидается переизбыток микропроцессоров основную часть текущего года. В результате выручка упадет на 39,4% – до $47,6 млрд, а в будущем году подскочит на 86,8% на фоне недопоставок и восстановления цен.

Доходы от реализации NAND снизятся по итогам текущего года на 32,9% и составят $38,9 млрд, прогнозирует Gartner. Но уже в 2024 году данный сегмент рынка продемонстрирует подъем на 60,7% – из-за существенного дефицита.

"В ближайшее десятилетие полупроводниковая промышленность столкнется с рядом долгосрочных проблем, - полагает Гордон. - Последние десятилетия больших объемов и роста за счет рынка контента подходят к концу, особенно в сегменте персональных компьютеров, планшетов и смартфонов, где отсутствуют технологические инновации".