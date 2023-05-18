Квартальная чистая прибыль Юникредит банка составила 15,5 млрд рублей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года Юникредит банк, "дочка" итальянской группы UniCredit,получил чистую прибыль по РСБУ в размере 15,5 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации.

Чистые процентные доходы банка составили 16,4 млрд рублей. В отчетном периоде банк отразил чистое восстановление резервов под ожидаемые кредитные убытки на сумму 66 млн рублей.

Данные отчета о прибыли и убытках за первый квартал прошлого года не раскрываются.

Активы Юникредит банка с начала года выросли на 10%, до 1,14 трлн рублей. Кредитный портфель на конец марта составил 778,7 млрд рублей, увеличившись на 11%.

Средства клиентов в первом квартале выросли на 13%, до 797,9 млрд рублей.

UniCredit рассматривает возможность ухода из России. В июле прошлого года глава группы Андреа Орчел говорил, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против РФ. Вместе с тем он отметил, что группа не собирается продавать актив по любой цене.

За последний год российский бизнес группы изменился в размерах и был переориентирован с учетом сокращения локального бизнеса и существенного снижения рисков для иностранных клиентов. Совокупный объем рисков на Россию сократился на 68% с марта 2022 года, что эквивалентно 4,2 млрд евро.