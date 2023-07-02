Медведев выступил за расторжение "зерновой сделки" в ее нынешнем виде

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что "зерновая сделка" в ее нынешнем виде должна быть обязательно расторгнута.

"Зависимость от сельзохпродуктов и продуктов питания из нашей страны осознали везде, отсюда бесконечные камлания по теме зерновой сделки. Хотя всем уже ясно, что в нынешнем виде она не нужна и должна быть обязательно расторгнута", - пишет Медведев в статье "Эпоха противостояния", опубликованной в "Российской газете".

Срок очередного продления "зерновой сделки" истекает 17 июля.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую инициативу продлили еще на два месяца.

25 мая МИД РФ заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.

В июне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об упорной работе над продлением "зерновой сделки". При этом он выразил беспокойство по поводу того, что в июле РФ может из нее выйти.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва думает над тем, чтобы выйти из соглашения. Путин отметил, что 40 с лишним процентов украинского зерна идет не беднейшим странам, а "во вполне благополучные страны Евросоюза - они главный получатель украинского зерна, оно подешевле - и им хорошо, и Украине за это деньги платят".