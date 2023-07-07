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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Сбербанк приостановил прием заявок на "Сельскую ипотеку"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк временно остановил прием заявок по программе "Сельская ипотека", сообщила пресс-служба банка.

"Сбер за неделю принял заявок по программе "Сельская ипотека" на общую сумму свыше 55 млрд рублей. Спрос на этот вид ипотеки оказался очень высоким, поэтому сейчас прием новых заявок на Домклик по программе приостановлен", - говорится в сообщении.

Банк возобновит прием заявок по программе "Сельская ипотека" после выделения дополнительного лимита. Выдачи ипотечных кредитов по одобренным заявкам продолжаются.

Наиболее востребованной программа "Сельская ипотека" оказалась в Башкортостане, где доля от поданных заявок составила 7,2%. Также в пятерке регионов-лидеров находятся Карачаево-Черкесия (с долей 7%), Пермский край (с долей 4,7%), Ставропольский край (с долей 4,7%) и Астраханская область (с долей 4,6%).

6 июля правительство расширило условия участия в программе "Сельская ипотека". В частности, размер льготного кредита вырос с 3 до 6 млн рублей. Также можно брать кредиты на покупку квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах. На реализацию программы в этом году предусмотрено более 19,5 млрд рублей.

Башкортостан Домклик Сбербанк
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