Комитет Госдумы одобрил ко II чтению законопроект о налоге на сверхприбыль. Обобщение

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету одобрил ко второму чтению законопроект о введении налога на сверхприбыль прошлых лет.

На заседании были отклонены предложения депутатов о выведении из-под windfall tax сбытовой сети нефтяных компаний; стивидоров, которые в течение 2022 года осуществляли перегрузку угля, а также компаний электроэнергетики с долей государственного участия более 20%.

Законопроект № 379248-8 о введении налога на сверхприбыль прошлых лет был внесен в Госдуму 13 июня, одновременно с поправками в Налоговый кодекс (№ 379177-8) и Бюджетный кодекс (№ 375105-8).

Документ устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, малого и среднего бизнеса, организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и угольных, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Поступления от windfall tax оцениваются правительством в 300 млрд рублей.

Поправки правительства

Ко второму чтению комитет поддержал поправки правительства, по которым из состава плательщиков windfall tax исключаются компании, которые в 2018 и 2019 годов. не имели выручки от реализации. "То есть они, по большому счету, не вели предпринимательскую деятельность в 2018-2019 годах, соответственно, такие организации предлагается не признавать плательщиками налога на сверхдоход", - объяснил суть поправки замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Не будут платить налог кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых по состоянию на 1 января 2023 года осуществлялись меры по предупреждению банкротства с участием ЦБ или АСВ. "Здесь было связано с тем, что деньги ЦБ привлекаются для санации этих организаций, по этому признаку. При том, что там идут выплаты застрахованным лицам из АСВ, соответственно с тем, чтобы здесь не возникало потребности в дополнительном финансировании от ЦБ на уплату этого налога, было предусмотрено это исключение из плательщиков налога", - сказал Сазанов.

Не будут платить налог застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета и при этом не выплачивали дивиденды в 2021-2022 годах. "Это связано с тем, что под плательщики налога попадает часть проектных компаний, которые - просто у них технологический, производственный цикл такой - что они сначала собирают деньги граждан и потом реализуют квартиры, в последующие периоды, когда дома построены, поэтому у них откладывается момент признания выручки и момент признания прибыли и, соответственно, у них это поучается не налог на сверхдоход, а по большому счету увеличенный налог на прибыль", - сказал замглавы Минфина, уточнив, что норма коснется небольших проектных компаний.

Поправки депутатов

Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный представил в комитет поправки, которые выводят из-под действия нового налога организации, осуществлявшие в течение 2022 года стивидорную деятельность, связанную с погрузкой-выгрузкой угля, а также организации, являющиеся субъектами электроэнергетики, с прямым или косвенным участием государства в уставных капиталах в размере более 20%. Кроме того, депутаты внесли поправки о выведении из-под действия налога организаций, осуществлявших в течение 2022 года не только добычу, но и обогащение угля, и выведение из-под windfall tax независимых НПЗ. Все они не были поддержаны Минфином и отклонены комитетом.

Доначисление и уточнение

В ходе доработки законопроекта были учтены предложения РСПП о формулировках в случае подачи уточненной декларации или доначисления налога. "В частности, если налогоплательщик, уплатив 5% до конца ноября, ошибется в каких-то расчетах и ему будут пересчитывать налог в январе, то вот мы боимся, что при нынешних формулировках это может стать массовым явлением. Поэтому надо четко зафиксировать, что какие-то ошибки, неточности, взаиморасчеты не являются основанием для начисления налога по 10%-ной ставке при условии, что основная сумма уплачена до конца этого года", - заявлял ранее глава РСПП Александр Шохин.

"У нас отсутствовали положения законопроекта, которые определяли бы особенности определения базы в случае либо начисления по результатам налоговой проверки, либо подачи налогоплательщиков уточненной декларации", - признала первый замглавы комитета по бюджету Ольга Ануфриева.

В случае доначисления по результатам налоговой проверки сумма налоговых баз по налогу на прибыль подлежит увеличению на величину, равную сумме соответствующего доначисления налога и коэффициента 5. В случае подачи налогоплательщиком уточненной налоговой декларации за 2021 или 2022 год прибыль для исчисления windfall tax исчисляется на основании показателей соответствующей уточненной налоговой декларации.

Принятые поправки также уточняют порядок расчета среднеарифметической величины прибыли для организаций, созданных в результате реорганизаций, в форме преобразования. "Средняя арифметическая величина прибыли за соответствующие годы, предшествующие реорганизации, определяется исходя из данных реорганизованной организации, правопреемником которой является вновь созданная организация", - говорится в поправках.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал, что по расчетам Минфина, основными плательщиками налога будут предприятия в области добычи твёрдых полезных ископаемых (20% налога, который уплатят ТОП-50 плательщиков), производители минеральных удобрений (19%), металлургический комплекс (13%), предприятия оптовой и розничной торговли (12%), организации банковской сферы (9%). Нефтехимические предприятия, производители электроэнергии, строительные компании, обрабатывающая промышленность, логистическая промышленность заплатят порядка 5% от ожидаемой от ТОП-50 суммы, все остальные плательщики - менее 1%. Всего Минфин ожидает порядка 2,5 тыс. плательщиков этого налога, то есть менее 3% от общего количества организаций.

Во втором чтении законопроект будет рассмотрен 19 июля.