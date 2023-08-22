Омский нефтетрейдер "Калита" признан банкротом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Омской области признал банкротом нефтетрейдера ООО "Калита" (Омск), сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в решении.

Областной арбитраж по заявлению Газпромбанка в январе ввел процедуру наблюдения в ООО "Калита" до 26 мая 2023 года. Временным управляющим был назначен Виталий Гречко. Рассмотрение отчета управляющего регулярно откладывалось, в частности, из-за постоянного пополнения реестра требований кредиторов.

Среди кредиторов компании, в частности, числятся ООО "Совкомбанк Факторинг" и Совкомбанк с требованиями на 266,87 млн рублей и 69,16 млн рублей соответственно, Газпромбанк (148,28 млн рублей), Сбербанк (67,45 млн рублей), Альфа-банк (247,73 млн рублей), Росбанк (49,94 млн рублей), "СОГАЗ", (69,89 млн рублей) и "РЕГИОН Финанс" (представитель владельцев облигаций, 941,07 млн рублей).

ООО "Калита" занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, выступая в качестве посредника между крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами и малыми и средними предприятиями. Компания отгружает оптом нефтепродукты более чем в 30 регионах организациям в сфере грузоперевозок, торговли, сельского хозяйства, инфраструктурного строительства, лесного хозяйства.

Как сообщалось, у "Калиты" было три выпуска биржевых облигаций общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. По всем трем в 2022 году было зарегистрировано неисполнение обязательств.

В качестве причин компания указывала рост ключевой ставки Банка России и приостановку банками-кредиторами выдачи новых траншей в рамках действующих кредитных линий, снижение текущей покупательской активности и прекращение договорных отношений с большим числом партнеров, рост дебиторской задолженности и возбуждение исполнительных производств с наложением арестов на денежные средства и имущество компании.

"Московская биржа" с 28 апреля 2023 года прекратила торги облигациями компании в связи с введением наблюдения в ООО "Калита".