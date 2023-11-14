Glencore купит 77% угольных операций Teck за $6,9 млрд

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Швейцарский сырьевой трейдер Glencore Plc сообщил, что подписал соглашение с канадской компанией Teck Resources о покупке 77%-ной доли в ее подразделении по добыче коксующегося угля Elk Valley Resources за $6,93 млрд.

Сделку должны закрыть в третьем квартале 2024 года после получения одобрения со стороны регулирующих органов.

Производство Elk Valley Resources по итогам 2022 года составило 21,5 млн тонн угля, в январе-сентябре текущего года - 17,3 млн тонн. Общая сумма активов подразделения на конец сентября - 18,5 млрд канадских долларов ($13,4 млрд).

В июне Glencore направил Teck предложение о покупке ее подразделения в сфере добычи коксующегося угля. Оно представляло собой альтернативу озвученному ранее предложению о слиянии двух компаний с последующим выделением их угольных операций в самостоятельную структуру.

14 ноября швейцарский трейдер заявил, что "по-прежнему полагает, что отдельная компания, владеющая объединенным бизнесом по производству угля и углеродистой стали, включая долю Glencore в EVR, будет иметь хорошие позиции". В связи с этим компания не отказывается от плана разделения бизнеса, что может произойти в течение 23 месяцев после закрытия сделки.

Котировки акций Glencore растут на 3,5% в ходе торгов в Лондоне во вторник. С начала 2023 года их цена снизилась на 19,3%, тогда как бумаги Teck подешевели на 1,7%.