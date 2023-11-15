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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Переподключение РСХБ к SWIFT остается на стадии переговоров

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Переподключение Россельхозбанка к системе передачи сообщений SWIFT остается на стадии переговоров, вариант с европейской "дочкой" лишен смысла, заявил на конференц-звонке журналистам первый зампред РСХБ Кирилл Лёвин.

В начале сентября Reuters со ссылкой на письмо ООН сообщил, что RSHB Capital S.A. (дочерняя структура РСХБ в Люксембурге) сможет подать заявку на членство и доступ к SWIFT для операций с продовольствием и удобрениями.

"Подключение европейской "дочки" банка к SWIFT ничем не помогает в расчетах за российскую агропродукцию и удобрения. Наши коллеги и контрагенты из ООН согласились с этим, этот вариант не имеет смысла и какой-то перспективы. А переподключение РСХБ к SWIFT пока находится на стадии переговоров", - заявил Лёвин 15 ноября.

Предложения о подключении дочерней структуры РСХБ к SWIFT для возобновления "зерновой сделки" нереалистичны, Россия будет готова к реализации этой договоренности только в случае устранения любых препятствий по экспорту российских зерна и удобрений, говорил в июле глава МИД Сергей Лавров.

РСХБ в отличие от других крупных российских госбанков не находится под санкциями США и ЕС, однако он отключен от системы международных расчетов SWIFT. Переподключение к SWIFT было одним из требований российской стороны в рамках "зерновой" сделки между Россией, Украиной, ООН и Турцией.

Банк полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу.

SWIFT Люксембург Россельхозбанк Кирилл Левин
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