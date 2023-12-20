Продажи De Beers в 10-м цикле остались на низком уровне на фоне эмбарго в Индии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Продажи алмазодобывающей компании De Beers в ходе десятого в этом году цикла оставались на сниженном уровне на фоне эмбарго в Индии.

Как сообщила Anglo American plc, контролирующая De Beers, реализация в десятом цикле, который длился с 19 ноября по 9 декабря, составила $130 млн. Это в 3,2 раза ниже результата годичной давности ($417 млн).

В 9-м цикле, который проходил с 4 октября по 3 ноября, продажи составили всего $86 млн, что более чем в 5 раз ниже уровня годичной давности ($454 млн) и в 2,3 раза меньше предыдущего показателя ($200 млн), который был историческим минимумом для этого периода.

Падение объяснялось мораторием на импорт необработанных алмазов в Индию, который приведет к закрытию гранильных фабрик крупнейшего потребителя алмазов и продлению каникул, приуроченных к местному празднику Дивали. Индийское эмбарго, как сообщалось, длилось с 15 октября по 15 декабря, после чего отрасль решила его не продлевать.

De Beers в заключительном цикле продаж вновь предложила более низкие уровни поставок алмазного сырья, что соответствует текущему спросу, заявил гендиректор компании Эл Кук. При этом он отметил позитивные сигналы восстановления спроса: "По мере того, как приближаются праздники в конце года, мы видим признаки того, что алмазная отрасль восстанавливает баланс между предложением и спросом. Цены на бриллианты, похоже, стабилизировались, поскольку уровень запасов снизился, хотя мы ожидаем, что улучшение условий торговли алмазным сырьем будет постепенным".

"АЛРОСА", которая не публикует результаты продаж с марта 2022 года, поддержала инициативу индийских огранщиков, заявив, что качественная база активов и стабильное финансовое положение позволяют ей реализовывать меры, направленные на поддержание баланса спроса и предложения на рынке.