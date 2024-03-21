Japan Airlines купит 42 самолета у Airbus и Boeing

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Японская авиакомпания Japan Airlines сообщила, что планирует приобрести 42 самолета у Airbus SE и Boeing Co. в рамках программы расширения авиапарка.

Заказ будет включать 10 самолетов Boeing 787, а также 21 самолет A350-900 и 11 узкофюзеляжных A321neo. Поставки будут осуществляться в течение десяти лет.

Сумма заказа не разглашается. Каталожная стоимость указанных самолетов составляет 1,87 трлн иен ($12,36 млрд), однако производители, как правило, предоставляют значительные скидки крупным клиентам.

За последние 12 месяцев капитализация Japan Airlines повысилась примерно на 15%, до 1,24 трлн иен.