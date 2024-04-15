"Газпром" ликвидирует две компании в Нидерландах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Добровольно ликвидируются две нидерландские компании группы "Газпром" - Gazprom Sakhalin Holdings B.V. и Gazprom Finance B.V., сообщает их совладелец ООО "Газпром капитал".

С 2022 года прекратило действие соглашение России с Нидерландами об избежании двойного налогообложения, так как Нидерланды не согласились увеличить ставку налога на дивиденды и проценты до 15%. Действовавшее на тот момент соглашение предусматривало достаточно привлекательные налоговые условия и позволяло выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, отмечал российский Минфин.

В преддверии завершения срока действия соглашения "Газпром" перевел в российскую юрисдикцию активы, которые ранее были на голландских SPV. Gazprom Sakhalin Holdings была владельцем доли "Газпрома" в операторе проекта "Сахалин -2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd, однако еще в конце 2021 года эта доля была переведена на российское ООО "Газпром Сахалин Холдинг". Кроме того, теперь у проекта российский оператор - ООО "Сахалинская энергия".