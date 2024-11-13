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Spotify увеличила выручку в III квартале на 19%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Выручка шведской Spotify Technology, оператора одноименного музыкального стримингового сервиса, увеличилась в третьем квартале 2024 года на 19% в годовом выражении и достигла 4 млрд евро, говорится в отчетности компании.

Число пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) на конец третьего квартала составило 640 млн человек, за год увеличившись на 11%. Количество платных подписчиков Spotify выросло на 12%, до 252 млн.

Операционная прибыль в июле-сентябре составила рекордные в истории компании 454 млн евро, валовая рентабельность - 31,1%.

В пресс-релизе Spotify отмечается, что компания планирует впервые в своей истории завершить год с прибылью.

По прогнозу компании, в четвертом квартале общее число пользователей вырастет до 665 млн, число платных подписчиков достигнет 260 млн, выручка составит 4,1 млрд евро, операционная прибыль - 481 млн евро.

С начала 2024 года капитализация Spotify взлетела в 2,2 раза, до $80,39 млрд.

Spotify Швеция
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