Гендиректор Эрмитажа выступил против "полицейских мер" в музеях после карантина

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Противоэпидемические меры в музеях после их открытия не должны быть слишком строгими, считает гендиректор Эрмитажа, глава Союза музеев России Михаил Пиотровский. Пока новые правила для музеев еще не определены, отметил он.

"А меры предосторожности, это не просто меры предосторожности, это меры ограничения. Будущий музей - пока видится, что он будет очень ограничен. Он ограничен по времени, по возрасту (...) Сейчас очень важно, чтобы меры безопасности не превратились в полицейско-социальные меры излишнего регулирования", - сказал Пиотровский.

Он подчеркнул, что эти меры не должны вызвать социальное расслоение, "чтобы у нас не получилось, что онлайн для бедных, а музеи для богатых".

"Надо не забывать, что у нас часть людей такого онлайн не имеет, и компьютеров не имеет, и многие не умеют им пользоваться. И об этом тоже надо думать", - добавил директор Эрмитажа.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос, как обеспечить все музеи средствами для проведения онлайн-мероприятий, поскольку многие музеи в регионах не могут сами организовать такую работу.

"Нужно думать о том, сколько мы хотим и можем принять. Наша система показала, что чем больше мы хотим принять, тем лучше, тем больше доходов. Она неправильная, она немножко порочная. Мы должны считать, сколько посетителей музей сможет принять, чтобы и посетителям, и музею было комфортно", - добавил Пиотровский.

Пиотровский отметил, что пандемия коронавируса может изменить и международное сотрудничество между музеями. Они могут сократить количество выставок экспонатов за рубежом.

"После этого опыта многие музеи и страны будут десять раз думать, прежде чем решить куда-то что-то отправить, а тем более будут думать те, кто дают разрешения, потому что возникают опасения гарантий. Хорошо, что у нас были гарантии (...) Нам предстоит преодолеть целый ряд соблазнов - есть онлайн, значит есть соблазн закрыться в себе, и не надо ничем рисковать. Надо это преодолеть в себе, чтобы наши многочисленные связи сохранить и сделать новые формы", - сказал Пиотровский.

Ранее гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина сказала, что кремлевские музеи после открытия сократят прием посетителей вдвое, не будут принимать экскурсионные группы и проводить экскурсии, а иностранных туристов ждут не раньше 2021 года.