Музеи Ватикана откроются для посетителей с 1 июня

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Музеи Ватикана возобновят работу с 1 июня после вынужденного перерыва в связи с коронавирусом, сообщает Associated Press.

Посетителей перед входом в музеи обяжут надеть маску на лицо, а также проверят температуру.

Купить билеты можно будет только онлайн, поэтому дополнительная плана в 4 евро за бронирование будет временно отменена. Однако, поскольку продажа билетов в музеи и реализация сувенирной продукции являются основным источником дохода в Ватикане, было принято решение временно отменить возможность бесплатного посещения в каждое последнее воскресенье месяца.

Также Ватикан предлагает тур по садам и поездку в папскую резиденцию в Кастель-Гандольфо.

В Ватикане было выявлено 12 случаев заражения COVID-19.

В мае в базилике Святого Петра в Ватикане возобновились служения с участием публики.