Посещаемость Музеев Кремля в пандемию сократилась в пять раз

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году музеи Московского кремля приняли около 550 тысяч посетителей, это примерно в пять раз меньше, чем в допандемийных 2018-2019 годах, сказала гендиректор музеев Елена Гагарина.

Посещаемость в 2022 году, по ее словам, будет зависеть от ковид-ограничений, а также от того, будут ли открыты границы и увеличится ли поток иностранных туристов.

Музеи Кремля закрывались весной 2020 года и возобновили прием посетителей 3 июля по сеансам и с ограничениями по количеству, в том числе для посещения соборной площади. Сейчас при входе в Кремль проверяют QR-коды.

На этой же пресс-конференции Гагарина анонсировала выставку, посвященную столетию с момента создания СССР, а также пообещала во втором квартале запустить онлайн-проект о ходе строительства нового здания для музеев на Красной площади. В здании, по ее словам, уже идут отделочные работы.

Ожидается, что "переезд" экспонатов и оборудования в новое здание начнется в 2023 году. На переезд и установку витрин, по словам Гагариной, у музеев обычно уходит года два, но она надеется, что Музеи Кремля справятся с этим "гораздо быстрее". О дате открытия музея пока говорить рано, все будет зависеть от хода строительства.