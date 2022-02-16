Поиск
Биатлон10:45Женщины. Финал  Швеция Россия ГерманияПодробнееЛыжные гонки12:15Женщины. Финал  Германия Швеция РоссияПодробнееЛыжные гонки12:50Мужчины. Финал  Норвегия Финляндия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 16.02В России 14 659 880+179 284В мире 415 199 699+1 714 865

Посещаемость Музеев Кремля в пандемию сократилась в пять раз

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году музеи Московского кремля приняли около 550 тысяч посетителей, это примерно в пять раз меньше, чем в допандемийных 2018-2019 годах, сказала гендиректор музеев Елена Гагарина.

Посещаемость в 2022 году, по ее словам, будет зависеть от ковид-ограничений, а также от того, будут ли открыты границы и увеличится ли поток иностранных туристов.

Музеи Кремля закрывались весной 2020 года и возобновили прием посетителей 3 июля по сеансам и с ограничениями по количеству, в том числе для посещения соборной площади. Сейчас при входе в Кремль проверяют QR-коды.

На этой же пресс-конференции Гагарина анонсировала выставку, посвященную столетию с момента создания СССР, а также пообещала во втором квартале запустить онлайн-проект о ходе строительства нового здания для музеев на Красной площади. В здании, по ее словам, уже идут отделочные работы.

Ожидается, что "переезд" экспонатов и оборудования в новое здание начнется в 2023 году. На переезд и установку витрин, по словам Гагариной, у музеев обычно уходит года два, но она надеется, что Музеи Кремля справятся с этим "гораздо быстрее". О дате открытия музея пока говорить рано, все будет зависеть от хода строительства.

Хроника 09 января 2020 года – 16 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Кремль Музеи Кремля Елена Гагарина Москва коронавирус

Новости

Названы ведущие церемонии вручения "Оскара"

Названы ведущие церемонии вручения "Оскара"

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

Названы номинанты на премию "Оскар"

Названы номинанты на премию "Оскар"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });