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TikTok готовится запустить отдельное приложение для американских пользователей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Соцсеть TikTok китайской ByteDance готовится запустить отдельное приложение для американских пользователей, передает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Предполагается, что алгоритм работы и система данных нового приложения будут отличаться от тех, которые используются в глобальной версии.

Выпуск отдельной версии может стать фундаментом для продажи платформы, которой добивается президент США Дональд Трамп.

Специалисты TikTok работают над новым приложением последние несколько месяцев, перенося в него код глобальной версии, включая ИИ-модели. Внутри компании проект называется M2, крайний срок его реализации - сентябрь.

Ожидается, что имеющийся контент будет доступен и в новой версии приложения, однако неясно, в какой степени в нее будет интегрироваться новый контент из глобальных приложений TikTok, отмечает агентство.

Для обучения рекомендательных алгоритмов американской версии, как предполагается, будут использоваться только данные американских пользователей, говорят источники. Таким образом, большинству пользователей будет рекомендоваться контент, созданный в пределах Штатов.

За пределами США американская версия TikTok будет недоступна.

Аудитория TikTok в Штатах насчитывает 170 млн пользователей.

У приложения соцсети уже есть отдельная версия для материкового Китая, которая называется Douyin.

TikTok ByteDance США Дональд Трамп Китай
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