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Google запустил чат-бота Bard в Евросоюзе и Бразилии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Google (входит в Alphabet Inc.) запустил чат-бота Bard в странах Европейского союза и Бразилии, сообщил блог компании. Таким образом, число государств и территорий, где доступен Bard, теперь превышает 230.

Запуск чат-бота в Европе откладывался из-за того, что ирландская Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) хотела получить больше информации о принципах обработки данных, напоминает MarketWatch.

По сведениям ирландского телерадиовещателя RTE, Google представит комиссии отчет спустя три месяца после запуска Bard в ЕС. По итогам общения с DPC компания внесла ряд изменений в чат-бота, в том числе направленные на повышение прозрачности.

Кроме того, Bard теперь может проговаривать ответы, менять их тон и стиль в зависимости от настроек, а также анализировать изображения.

Представленный ранее в этом году Bard, как и популярный ChatGPT, использует технологии генеративного (создающего контент - ИФ) искусственного интеллекта (ИИ).

Bard призван помочь интернет-гиганту ликвидировать отставание от конкурентов на пути к монетизации генеративного ИИ, отмечала Financial Times. Это первый отдельный потребительский продукт компании на основе искусственного интеллекта.

Телеканал CNBC сообщал, что подразделение Google, работающее над виртуальными помощниками для различных платформ, решило сосредоточиться на Bard. Некоторых участников команды Bubble Characters, мобильного чат-бота для поколения Z, в связи с этим попросили приостановить работу над своим проектом.

Американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) готовится в ближайшее время выпустить коммерческую версию предназначенной для работы с ИИ большой языковой модели LLaMA, что позволит компании конкурировать с Google и OpenAI, разработавшей ChatGPT, написала в четверг FT. Такие модели нужны в том числе для работы генеративного искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Microsoft Corp. инвестировала $10 млрд в OpenAI.

Google Meta Евросоюз OpenAI Bard Бразилия
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