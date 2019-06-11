Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Его признали виновным в повторном нарушении порядка организации акции за народный сход на Лубянке 13 мая

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

Лидера движения "За права человека" признали виновным в повторном нарушении при организации и проведении публичного мероприятия. 300 тысяч рублей - максимальная сумма штрафа за такое нарушение.

13 мая Пономарев провел на Лубянской площади акцию в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". Мероприятие приурочили к началу судебных процессов по этим делам. Перед акцией правозащитник получил предписание о том, что ему не следует ее проводить, так как она не согласована. Тогда он заявил, что просто пойдет "прогуляться" на Лубянке, рассчитывая, что окажется там не один.

В декабре прошлого года Пономарев уже отбыл 16 суток ареста за организацию несанкционированной акции. Тогда поводом привлечь его к ответственности стал репост в фейсбуке сообщения о несогласованной акции в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия".

Дела "Нового величия" и "Сети"

10 активистов движения "Новое величие" были задержаны в марте прошлого года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Следствие считает, что активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство.

Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. В защиту арестованных по этому делу Анны Павликовой и Марии Дубовик в Москве проводили "Марш матерей".

Фигурантов дела "Сети" задержали в Пензе и Петербурге сотрудники ФСБ. Арестованные жаловались на пытки. Фигурантов дела обвиняют в участии в террористической организации и подготовке терактов с целью дестабилизировать обстановку в стране.