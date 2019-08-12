Памфилова назвала несерьезными жалобы на регистрацию кандидатов в Мосгордуму

Пока она не видит достаточных оснований для переноса выборов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком рассмотрит возможность перенести выборы в Мосгордуму, если на то будут веские причины, заявила радио Business FM председатель комиссии Элла Памфилова. Ранее незарегистрированный кандидат в это заксобрание Илья Яшин призвал ее допустить к выборам представителей оппозиции и перенести голосование на конец осени.

"Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим. Сейчас преждевременно", - заявила она.

ЦИК, по ее словам, еще не закончил рассматривать все жалобы на отказы в регистрации.

Обращения, которое политик направил ей из спецприемника, она не получила. "Я первый раз слышу об этом письме", - сказала она.

Памфилова напомнила, что приглашала всех на открытое заседание ЦИК по выборам в Мосгордуму 14 августа и обещала представить доказательства правомерности отказов в регистрации кандидатов.

Она отметила, что комиссия еще не закончила рассмотрение всех обращений по выборам в Мосгордуму.

Яшин ранее призвал Памфилову отменить выборы в Мосгордуму 8 сентября, обеспечить участие в них оппозиции и вернуть москвичам "право на выбор". Он напомнил о многочисленном митинге, который 10 августа прошел в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, и спросил, "разумно" ли игнорировать мнение такого количества людей.

Яшин, глава Красносельского муниципального округа Москвы, выдвигался в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. 9 августа ЦИК окончательно отказал ему в регистрации - проверки подписей, которые он собрал в поддержку выдвижения, в итоге показали, что ему не хватило 76 подписей для регистрации. На рассмотрении жалоб на отказ в регистрации политик не присутствовал - он отбывает административные аресты, которые суды Москвы назначили ему за нарушения на уличных акциях.

Комментируя обращение Яшина, секретарь ЦИК Майя Гришина отмечала, что в законе "Об основных гарантиях избирательных прав" нет пункта о возможности отмены выборов во время кампании, только об отмене результатов выборов. Единственный случай, когда по требованию ЦИК были отменены выборы до их проведения, был в подмосковной Барвихе. В апреле 2016 года там обнаружились нарушения в ходе досрочного голосования, исправить их было нельзя, и ЦИК поручил "Мособлизбиркому в этом вопросе разобраться, все дальнейшие решения принимались на их площадке", напомнила Гришина. Тогда территориальный избирком отменил выборы за несколько дней до голосования.