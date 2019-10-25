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ХроникаУбийство солдат сослуживцем в ЗабайкальеОбновлено в 15:26

Фигуранту "дела 27 июля" Раджабову добавили еще трех потерпевших полицейских

Брошенная им бутылка создала угрозу не одному, а четырем полицейским

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Четверо, а не один полицейский пострадали от того, что фигурант "дела 27 июля" Самариддин Раджабов бросил бутылку в сторону полиции на несогласованной акции в центре Москвы. В связи с этим ему предъявили новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого, сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.

Протесты в Москве

Согласно постановлению, "Линник Д.А., Максидов В.В, Комбаров А.А и Внуков А.Ю. указанные действия Раджабова С.С. восприняли как реальную угрозу применения к ним насилия, поскольку брошенная им (Раджабовым С.С.) бутылка (...) при падении на тротуарную плитку создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений", - процитировал он.

В предыдущем постановлении говорилось, что удар бутылки о тротуар как угрозу воспринял только Линник. Максидов, Комбаров и Внуков проходили по делу как свидетели и дали показания, что бутылку не видели, напомнили в "Правозащите Открытки".

Теперь Раджабова обвиняют в угрозе применения насилия к четырем полицейским.

Раджабов был арестован 2 августа и с тех пор находится в СИЗО. Первоначально СКР упоминал его среди обвиняемых в участии в массовых беспорядках в Москве. В октябре ему предъявили окончательное обвинение по статье о "применении насилия в отношении представителя власти" (часть 1 статья 318 УК РФ). Мосгорсуд на прошлой неделе признал законным продление ему срока ареста до 27 декабря.

Самариддин Раджабов Правозащита Открытки Сергей Бадамшин

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