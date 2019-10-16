Суд отклонил апелляции о мерах пресечения Егору Жукову и Самариддину Раджабову

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил апелляции на продление домашнего ареста студенту ВШЭ Егору Жукову и ареста Самариддину Раджабову. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Оба проходят по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля. Оба вины не признают.

25 сентября Басманный суд продлил им меры пресечения до 27 декабря.

Жуков был арестован 2 августа. Его обвинили в участии в массовых беспорядках и, в частности, в координации передвижений участников несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Следствие опиралось на видеозапись с места событий, защита доказывала, что на записи не Жуков.

Позднее студента обвинили в призывах к экстремизму через интернет, обвинение в участии в беспорядках с него сняли и 3 сентября его перевели под домашний арест. Перед этим следствие изучило записи в видеоблоге Жукова.

Раджабову вменили применение насилия к сотруднику правоохранительных органов.

Уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля СКР возбудил в августе. По нему были задержаны 26 человек. С шести из них обвинения сняли, семерых, в том числе не участвовавшего в акции блогера Владислава Синицу, осудили и приговорили к реальным или условным срокам. Последних пять фигурантов задержали в середине октября.