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Суд отклонил апелляции о мерах пресечения Егору Жукову и Самариддину Раджабову

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил апелляции на продление домашнего ареста студенту ВШЭ Егору Жукову и ареста Самариддину Раджабову. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Оба проходят по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля. Оба вины не признают.

25 сентября Басманный суд продлил им меры пресечения до 27 декабря.

Жуков был арестован 2 августа. Его обвинили в участии в массовых беспорядках и, в частности, в координации передвижений участников несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Следствие опиралось на видеозапись с места событий, защита доказывала, что на записи не Жуков.

Дело Егора Жукова

Позднее студента обвинили в призывах к экстремизму через интернет, обвинение в участии в беспорядках с него сняли и 3 сентября его перевели под домашний арест. Перед этим следствие изучило записи в видеоблоге Жукова.

Раджабову вменили применение насилия к сотруднику правоохранительных органов.

Уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля СКР возбудил в августе. По нему были задержаны 26 человек. С шести из них обвинения сняли, семерых, в том числе не участвовавшего в акции блогера Владислава Синицу, осудили и приговорили к реальным или условным срокам. Последних пять фигурантов задержали в середине октября.

Егор Жуков Самариддин Раджабов Мосгордума Мосгорсуд СКР Владислав Синица

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