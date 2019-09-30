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Суд продлил до 8 января домашний арест фигуранту "дела 27 июля" Фомину

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд продлил до 8 января домашний арест Сергею Фомину, который обвиняется в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Фомин был объявлен в розыск по этому делу, в ночь на 8 августа сам пришел в полицию и был арестован. 3 сентября его по ходатайству следствия перевели под домашний арест.

Протесты в Москве

Следствие считает, что Фомин активно участвовал в массовых беспорядках и направлял действия других лиц. Он в суде заявлял, что беспорядков в тот день не заметил.

По версии следствия, задержать Фомина 27 июля не удалось, так как он вышел из оцепления, взяв на руки чужого ребенка.

Родителей ребенка, Дмитрия и Елену Проказовых прокуратура хотела лишить родительских прав из-за того, что они подвергли жизнь годовалого мальчика опасности и поступили против интересов ребенка. Суд в сентябре отклонил этот иск, но сделал супругам предупреждение об отношении к детям. Предупреждение они собирались обжаловать.

Дмитрий Проказов говорил, что Фомин - двоюродный брат его жены и друг семьи. По его словам, они с женой и сыном гуляли в центре Москвы 27 сентября, в акции не участвовали. Встретив в городе Фомина, они попросили его понести ребенка.

С делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля (ст. 318 УК РФ).

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В центре города полиция задержала больше тысячи человек.

Сергей Фомин Мосгордума Басманный суд Дмитрий Проказов Ольга Проказова

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