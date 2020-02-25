Поиск

Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу на Тверской перед акцией 27 июля

Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу на Тверской перед акцией 27 июля
Фото: Reuters

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы повторно оштрафовал дизайнера Константина Коновалова на 10 000 рублей за нарушение правил проведения уличной акции 27 июля в центре города. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова. В тот день до начала протестов Коновалова задержали полицейские и при задержании сломали ему ногу.

17 сентября этот же суд уже штрафовал дизайнера на 10 000 рублей. Мосгорсуд в январе отменил это решение и вернул дело в первую инстанцию на новое рассмотрение.

Протесты в Москве

Коновалову вменяют ч. 5 ст. 20.2 КоАП. По версии полиции, он участвовал в несогласованном массовом шествии, а это влечет за собой установленную законом ответственность.

По его словам, его задержали, когда он совершал пробежку и фотографировал скопления силовиков и автозаков. При задержании его повалили и прижали к асфальту так, что ноги перегнулись через бордюр. В автозаке и позднее в отделении он почувствовал нарастающую боль. Вызванные им врачи диагностировали у него перелом. В полиции на него составили протокол о нарушении порядка проведения уличного мероприятия.

Дизайнер жаловался в СК на полицейских и утверждал, что в его отношении совершили преступление. На это ему ответили, что полицейские имеют право применять силы, если "несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступлений и административных правонарушений". Тверской суд затем подтвердил правомерность отказа следователей.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в центре города было задержано больше тысячи человек.

Константин Коновалов СКР Савеловский суд Мосгорсуд МВД Мосгордума

Новости по теме

Новости

Синоптики пообещали уникальный погодный рекорд по итогам уходящей зимы в Москве

До трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 26-27 февраля

С 1 марта в московском наземном транспорте пропадет Wi-Fi

С 1 марта в московском наземном транспорте пропадет Wi-Fi

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 23-24 февраля

Пятый подряд температурный рекорд зафиксирован в Москве

Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро

Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла

Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины
Новый коронавирус в Китае

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок

В Москве открыли дополнительное производство медицинских масок
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');