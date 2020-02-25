Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу на Тверской перед акцией 27 июля

Фото: Reuters

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы повторно оштрафовал дизайнера Константина Коновалова на 10 000 рублей за нарушение правил проведения уличной акции 27 июля в центре города. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова. В тот день до начала протестов Коновалова задержали полицейские и при задержании сломали ему ногу.

О! Это же я после пробежки 5 км! Может, как раз в этот момент они мне и сломали ногу, переломив бордюром?



Если кто ещё найдёт фотки моего задержания, буду благодарен. Должны ещё быть кадры, как меня повалили на проезжую часть Тверской. pic.twitter.com/Bfdc7jLDjt — Constantine (@CKonovalov) July 28, 2019

17 сентября этот же суд уже штрафовал дизайнера на 10 000 рублей. Мосгорсуд в январе отменил это решение и вернул дело в первую инстанцию на новое рассмотрение.

Коновалову вменяют ч. 5 ст. 20.2 КоАП. По версии полиции, он участвовал в несогласованном массовом шествии, а это влечет за собой установленную законом ответственность.

По его словам, его задержали, когда он совершал пробежку и фотографировал скопления силовиков и автозаков. При задержании его повалили и прижали к асфальту так, что ноги перегнулись через бордюр. В автозаке и позднее в отделении он почувствовал нарастающую боль. Вызванные им врачи диагностировали у него перелом. В полиции на него составили протокол о нарушении порядка проведения уличного мероприятия.

Дизайнер жаловался в СК на полицейских и утверждал, что в его отношении совершили преступление. На это ему ответили, что полицейские имеют право применять силы, если "несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступлений и административных правонарушений". Тверской суд затем подтвердил правомерность отказа следователей.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в центре города было задержано больше тысячи человек.