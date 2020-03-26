В московском метро практически не осталось детей и пассажиров старше 65 лет

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Практически полное отсутствие детей школьного возраста и минимум пожилых пассажиров старше 65 лет отмечается в московском метро утром в четверг, передал корреспондент "Интерфакса".

На самой загруженной ветке столичного метро - Таганско-Краснопресненской - в период с 9:00 до 10:00 поезда перевозили в основном пассажиров, которые относятся к так называемому экономически активному населению, в возрасте от 20 до 50-60 лет. Пожилых пассажиров были единицы.

В Москве с четверга почти 2 млн москвичей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями до 14 апреля обязаны находиться в самоизоляции. Такое требование содержится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того, по решению властей Москвы с четверга отменяется льготный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет, а также для старшеклассников и студентов.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в московском метрополитене с начала введения ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом, сократился более чем на 40%.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ в среду, 25 марта, заявил, что почти половина москвичей фактически находится на карантине из-за коронавируса.

"Это же очевидно видно: когда в метро у нас на 40-50% уменьшился поток людей, это и означает, что 40-50% людей уже находится фактически на карантине. Это и есть те меры, которые мы предпринимаем", - подчеркнул мэр.