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Вестибюли еще 13 станций московского метро закроют из-за низкой загрузки

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В связи с резким падением пассажиропотока московского метрополитена после введения режима повышенной готовности в городе с 26 апреля будут закрыты вестибюли еще 13 наименее востребованных станций.

"С учетом предыдущего закрытия эти меры коснутся 33 станций, где пассажиров стало меньше в разы. Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в субботу.

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В частности, будут закрыты вестибюли станций "Владыкино" и "Фонвизинская", где в пиковый час сейчас проходят всего около 120 пассажиров. До режима всеобщей самоизоляции москвичей через эти вестибюли за сутки проходило от 6,6 тыс. до 8,1 тыс. пассажиров, а теперь - не более 1,2 тысячи.

Как отметили в пресс-службе, в отдельных вестибюлях из списка пассажиров меньше на 93% по сравнению с тем, сколько их было до начала самоизоляции. К ним относится вестибюль станции "Раменки".

Тем не менее, сказали в столичной подземке, поезда по всем линиям метро продолжают ходить по графику рабочего дня. Это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию, заявили в пресс-службе.

Кроме того, с воскресенья будут закрыты вестибюли станций "Парк культуры" (Сокольническая линия, выход на Остоженку), "Шипиловская", "Петровский парк", "Волоколамская", "Пражская", "Зябликово", "Шелепиха", "Верхние Лихоборы", "Солнцево" и "Орехово".

С 14 апреля из-за низкой загрузки были закрыты вестибюли 20 станций.

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