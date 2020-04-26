В Москве от коронавируса вылечилось еще 128 пациентов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса уже 3175 человек.

Как сообщила журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, количество выздоровевших продолжает увеличиваться.

По ее словам, за прошедшие сутки после прохождения лечения от COVID-19 выздоровело еще 128 человек.

Ракова отметила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями.

Она подчеркнула, что заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Как пояснила вице-мэр, диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача, сказала Ракова.