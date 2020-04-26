В Москве от коронавируса вылечилось еще 128 пациентов
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса уже 3175 человек.
Как сообщила журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, количество выздоровевших продолжает увеличиваться.
По ее словам, за прошедшие сутки после прохождения лечения от COVID-19 выздоровело еще 128 человек.
Ракова отметила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями.
Она подчеркнула, что заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.
Как пояснила вице-мэр, диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача, сказала Ракова.