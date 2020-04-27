"Индекс самоизоляции" в Москве продолжил снижаться

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Москвичи меньше придерживаются требований самоизоляции в сравнении с прошлой неделей, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 15:20 составляет 2,9. Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.

"На улице много людей", - следует из статистики. Накануне, 26 апреля, в это же время показатель был равен 3,9. При этом неделю назад, 20 апреля, индекс составил 3,1.

В городах Московской области также наблюдается снижение уровня самоизоляции. Так, наиболее высокие значения к этому часу наблюдаются в Лобне (3,4) и Железнодорожном (3,4).

Высокий уровень активности зафиксирован в Ногинске (2,2), Ступино (2,3), Котельниках (2,4), Дзержинском (2,4), Дубне (2,4) и Солнечногорске (2,4).

"Индекс самоизоляции" "Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии. Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий. До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу. С 15 апреля для передвижения по Московской области и Москве на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 15 апреля для передвижения по Московской области и Москве на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.