Полиция установила личность мужчины, захватившего заложников в банке в Москве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Полицейские установили личность мужчины, который захватил заложников в столичном Альфа-Банке на Земляном валу, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Он уточнил, что мужчина - житель России, который приехал из другого региона.

По его словам, задержанный все еще находится в банке. С ним проводятся оперативные мероприятия и следственные действия.

При этом в МВД затруднились сообщить о мотивах, которыми руководствовался задержанный.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", на месте происшествия начали снимать ленту оцепления, разъезжаются многочисленные автомобили экстренных служб. Восстановлено движение на перекрытой ранее Верхней Сыромятнической улице.

Ранее в субботу мужчина, угрожавший взорвать отделение банка в центре Москвы на Земляном валу, взял заложников. Сообщалось, что сотрудники Альфа-Банка успели покинуть здание, в помещении остался один человек помимо захватчика.

Злоумышленник был задержан полицией, бомбы у него не обнаружено. По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам.

По одной из версий, мужчина работает курьером сетевой службы доставки еды. Он одет в форменную одежду. Ряд телеграм-каналов сообщал, что захватчик был одет в форму доставщика еды Delivery Club.

Между тем в сервисе по доставке еды Delivery club не подтверждают участие их курьера в захвате заложников банке. "На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе Delivery Club.