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Коэффициент распространения коронавируса в РФ поднялся до порогового значения 1,0

Коэффициент распространения коронавируса в РФ поднялся до порогового значения 1,0
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Коэффициент распространения инфекции (Rt) в целом по России поднялся до обозначенного Роспотребнадзором порога в 1,0.

В период с 14 по 24 мая он был ниже единицы с минимумом в 0,89 19 мая.

В Москве в понедельник показатель составил 0,91, хотя 19 мая он достигал 0,72.

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора.

Если рассчитывать коэффициент для России без учета московского прироста, то он составляет 1,05 и остается в прежнем коридоре колебаний 1,08 - 1,02, в котором находится с середины мая.

Что показывает коэффициент

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу - при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий). В Москве Rt уже опускался ниже 0,8 (16 - 22 мая), но затем вновь поднялся. Столица еще не переходила к I этапу, хотя с 25 мая в столице в ограниченном режиме открылись МФЦ и заработал каршеринг. Московская область с 23 мая отменила пропускной режим.

22 мая вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уже в трети российских регионов показатель Rt опустился ниже 1,0. А 24 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число таких регионов уже достигло 44 - это уже каждый второй регион страны.

На понедельник, 25 мая, в России 353 427 заболевших, суточный прирост составил 8946 (+2,60%)

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