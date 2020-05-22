Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:55Заразились
на 22.05В России 326 448+8 894В мире 5 102 424+105 952

В Госдуме назвали возможную дату открытия российских храмов для прихожан

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов обозначил примерные сроки снятия запретов на посещение храмов в регионах России с неблагоприятной эпидемической обстановкой.

В РоссииМитрополит Иларион выразил надежду на рост числа прихожан после эпидемииЧитать подробнее

"Я надеюсь, что храмы должны открыться к празднику Вознесения, 28 мая. Что касается Москвы, это должны решать мэрия и главный санитарный врач, они должны достигнуть соглашения с патриархией", - сказал Гаврилов "Интерфаксу" в пятницу, добавив, что такая работа уже ведется.

По словам Гаврилова, сейчас важно определить стандарты так же, как это делается для сфер строительства, промышленности и ЖКХ, "чтобы проводилась дезинфекция, замерялась температура, были маски и уточнялось, на каком расстоянии можно находиться прихожанам друг от друга".

Депутат считает, что поначалу может быть вариант "как в Европе - когда часть молящихся находится на улице, часть в храме, но самое важное - чтобы служба шла при прихожанах".

В свою очередь источник в Русской православной церкви подтвердил "Интерфаксу", что рабочая группа при патриархе сейчас обсуждает сроки открытия храмов для прихожан и формат их работы в ближайшее время.

В РоссииВ РПЦ сравнили попытки попасть в храмы с объездом пробки по обочинеЧитать подробнее

"Предполагается, что этапы постепенного возвращения полноценной богослужебной жизни будут соотноситься с тремя этапами послабления санитарных мер, обозначенных Роспотребнадзором", - сказал собеседник агентства.

По его данным, предполагается, что в рамках каждого из трех этапов снятия ограничений храмы будут получать "определенные послабления".

Православные церкви в Москве и Подмосковье были закрыты с началом Страстной недели - 13 апреля, и с тех пор богослужения в них совершались только в присутствии духовенства. Ранее были закрыты мечети и синагоги столичного региона. Аналогичные ограничительные меры были введены во всех регионах страны с неблагоприятной эпидемической обстановкой.

Хроника 09 января – 22 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Госдума Сергей Гаврилов Москва РПЦ Коронавирус

Новости по теме

Новости

Чиновники предложили снять запрет на торговлю алкоголем онлайн, на АЗС и в заповедниках

Чиновники предложили снять запрет на торговлю алкоголем онлайн, на АЗС и в заповедниках

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах собрались провести 4 июля

В России выявили еще 8 894 случая COVID-19

В России выявили еще 8 894 случая COVID-19
Пандемия коронавируса

Российская вакцина от COVID-19 неофициально испытана на людях и дала нужный эффект

Российская вакцина от COVID-19 неофициально испытана на людях и дала нужный эффект

Что случилось этой ночью: пятница, 22 мая

Врачи Сахалина недополучили более 400 тыс. руб. за борьбу с COVID-19

"Черный апрель" обрушил выпуск легковых машин в РФ на 79,2%

"Черный апрель" обрушил выпуск легковых машин в РФ на 79,2%

Промышленность России в "нерабочем" апреле упала почти на 7%

Промышленность России в "нерабочем" апреле упала почти на 7%

МИД назвал решение США выйти из Договора по открытому небу ударом по международной безопасности

В Крыму сильно обмелели водохранилища

В Крыму сильно обмелели водохранилища
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');