В Госдуме назвали возможную дату открытия российских храмов для прихожан

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов обозначил примерные сроки снятия запретов на посещение храмов в регионах России с неблагоприятной эпидемической обстановкой.

"Я надеюсь, что храмы должны открыться к празднику Вознесения, 28 мая. Что касается Москвы, это должны решать мэрия и главный санитарный врач, они должны достигнуть соглашения с патриархией", - сказал Гаврилов "Интерфаксу" в пятницу, добавив, что такая работа уже ведется.

По словам Гаврилова, сейчас важно определить стандарты так же, как это делается для сфер строительства, промышленности и ЖКХ, "чтобы проводилась дезинфекция, замерялась температура, были маски и уточнялось, на каком расстоянии можно находиться прихожанам друг от друга".

Депутат считает, что поначалу может быть вариант "как в Европе - когда часть молящихся находится на улице, часть в храме, но самое важное - чтобы служба шла при прихожанах".

В свою очередь источник в Русской православной церкви подтвердил "Интерфаксу", что рабочая группа при патриархе сейчас обсуждает сроки открытия храмов для прихожан и формат их работы в ближайшее время.

"Предполагается, что этапы постепенного возвращения полноценной богослужебной жизни будут соотноситься с тремя этапами послабления санитарных мер, обозначенных Роспотребнадзором", - сказал собеседник агентства.

По его данным, предполагается, что в рамках каждого из трех этапов снятия ограничений храмы будут получать "определенные послабления".

Православные церкви в Москве и Подмосковье были закрыты с началом Страстной недели - 13 апреля, и с тех пор богослужения в них совершались только в присутствии духовенства. Ранее были закрыты мечети и синагоги столичного региона. Аналогичные ограничительные меры были введены во всех регионах страны с неблагоприятной эпидемической обстановкой.