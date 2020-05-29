Лукашенко заявил, что белорусам не стоит бояться второй волны коронавируса

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Многие белорусы выработают иммунитет к COVID-19 ко второй волне эпидемии, считает президент республики Александр Лукашенко; он также отметил, что переболевшим коронавирусом бояться второй волны не стоит.

Белорусский лидер констатировал, что сейчас в мире все больше говорят о второй волне коронавируса, вспышка прогнозируется на осень. Однако, полагает Лукашенко, "к этому времени многие в Беларуси перенесут эту инфекцию и выработают к ней иммунитет", так как "90% заболевших переносят это заболевание бессимптомно".

Слова главы государства приводит госагентство БелТА. "Если мы переболели, нам не стоит бояться второй волны", - уверен Лукашенко.

"Но, тем не менее, мы готовимся ко всему. Сейчас тратим немалые деньги. Банк реконструкции, или Всемирный банк, нам уже выделил $90 млн. Мы их направим на здравоохранение, чтобы еще выше подтянуть систему и лечить людей", - уточнил президент.

При этом он отметил, что пандемия вскрыла ряд недостатков в белорусском здравоохранении. "Мы о них поговорим, когда это все закончится. Но эти недостатки мы видим и будем принимать соответствующие меры: начиная от кадров и заканчивая оснащением больницы", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, по состоянию на 29 мая в Белоруссии зарегистрировано 40 764 человека с положительным тестом на COVID-19, скончались 224 человека.