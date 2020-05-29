Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:05Заразились
на 29.05В России 387 623+8 572В мире 5 808 946+117 156

Лукашенко заявил, что белорусам не стоит бояться второй волны коронавируса

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Многие белорусы выработают иммунитет к COVID-19 ко второй волне эпидемии, считает президент республики Александр Лукашенко; он также отметил, что переболевшим коронавирусом бояться второй волны не стоит.

Белорусский лидер констатировал, что сейчас в мире все больше говорят о второй волне коронавируса, вспышка прогнозируется на осень. Однако, полагает Лукашенко, "к этому времени многие в Беларуси перенесут эту инфекцию и выработают к ней иммунитет", так как "90% заболевших переносят это заболевание бессимптомно".

В РоссииЛукашенко предупредил о второй волне коронавируса в БелоруссииЧитать подробнее

Слова главы государства приводит госагентство БелТА. "Если мы переболели, нам не стоит бояться второй волны", - уверен Лукашенко.

"Но, тем не менее, мы готовимся ко всему. Сейчас тратим немалые деньги. Банк реконструкции, или Всемирный банк, нам уже выделил $90 млн. Мы их направим на здравоохранение, чтобы еще выше подтянуть систему и лечить людей", - уточнил президент.

При этом он отметил, что пандемия вскрыла ряд недостатков в белорусском здравоохранении. "Мы о них поговорим, когда это все закончится. Но эти недостатки мы видим и будем принимать соответствующие меры: начиная от кадров и заканчивая оснащением больницы", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, по состоянию на 29 мая в Белоруссии зарегистрировано 40 764 человека с положительным тестом на COVID-19, скончались 224 человека.

Александр Лукашенко Белоруссия Коронавирус

Новости по теме

Новости

Кадыров опроверг слухи о госпитализации и заверил, что находится на рабочем месте в Чечне

Кадыров опроверг слухи о госпитализации и заверил, что находится на рабочем месте в Чечне
Пандемия коронавируса

Таиланд отменит все COVID-ограничения и откроет международное авиасообщение 1 июля

Протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок

Протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок
Пандемия коронавируса

В Южной Корее из-за новых случаев COVID-19 вернули отмененные ранее ограничения

Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 360 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 360 тыс. человек

Что случилось этой ночью: пятница, 29 мая

Интернет-компании раскритиковали указ Трампа о регулировании соцсетей

В Бразилии за сутки выявили более 26 тысяч случаев COVID-19

В Бразилии за сутки выявили более 26 тысяч случаев COVID-19

Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей

Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей

"Вкусвилл" открыл магазин в Амстердаме

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');