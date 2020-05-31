Вестибюли еще пяти станций московского метро откроются с 1 июня

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Московский метрополитен с 1 июня возобновит работу еще пяти ранее закрытых вестибюлей станций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в воскресенье.

Как сказал собеседник агентства, это поможет пассажирам соблюдать социальную дистанцию во время поэтапного смягчения ограничительных мер. В список попали вестибюли, через которые проходят 1300 и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры.

При этом, по его словам, по-прежнему останутся закрытыми вестибюли 25 станций, где пассажиропоток сейчас меньше в разы. Сами станции продолжают работать, вход в метро и выход в город возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли.

С 1 июня откроются следующие выходы ранее закрытых вестибюлей станций "Аннино", "Кропоткинская", "Пятницкое шоссе", "Парк культуры" Сокольнической линии и "Ломоносовский проспект".

С 1 июня в Москве начинается еще один этап снятия ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности. В частности, будут открыты магазины непродовольственных товаров и возобновлена работа предприятий части бытовых услуг.